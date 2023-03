PlayStation VR2, faut-il craquer son slip ou pas ?

En dix ans d’existence et de promesses, la réalité virtuelle est loin d’être devenue mainstream. Sony ne ménage pas moins ses efforts sur ce terrain puisqu’il vient de sortir son PlayStation VR2. Face à son prédécesseur, ce dernier allège son poids et ne demande plus d’installer une PlayStation Camera détectant les mouvements du gamer. Ce net progrès en termes de convivialité se complète en outre d’un unique cordon de branchement remplaçant la précédente guirlande de câbles du premier PSVR. Cerise sur le pixel, une paire d’écouteurs intra auriculaires - précédemment absents - se clipse sur l’arceau du visiocasque (lorsqu’on ne les utilise pas). Si on regrette l’absence de potentiomètre, leur présence facilite de facto l’immersion.

Permettant de voir son environnement via un flux vidéo (sans devoir enlever le casque donc), l’arrivée d’un bouton "pass through" améliore également l’ergonomie générale de l’accessoire. Ce gimmick déjà présent sur le Meta Quest 2, se double d’une visière intérieure détectant vraiment efficacement le regard du joueur. Au-delà de séquences de tirs sur Rez : Infinite (voir notre article ci-dessus), ce tour de passe-passe dope aussi temporairement la résolution des zones de l’image de certains jeu (comme Gran Turismo 7) où se posent les yeux du gamer. Le reste de la scène - que l’on ne regarde pas - tombe en basse définition.

Elles aussi inspirées du Meta Quest 2, le duo de manettes Sense livrées avec le PSVR2 détectent les mouvement des bras et des mains du joueur. Leur point fort crépite surtout avec le retour de force adaptatif hérité de l’excellente Dual Sense de la PlayStation 5. De quoi ressentir les différents niveaux de tension d’un arc à flèche sur Horizon Call of the Mountain ou la résistance de la gâchette d’un blaster sur Star Wars Tales from the Galaxy’s Edge. Au-delà de ses prestations graphiques haussant le ton en 4k et en HDR, le récent PlayStation VR2 aligne donc une foule de nouveautés ergonomiques sensées amadouer les sceptiques de la réalité virtuelle. Suffisant pour justifier ses 600 € qui dépassent de 50 € le prix d’une PlayStation 5 (avec lecteur optique) ?

M.-H.T.