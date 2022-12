Tiré au sort pour diriger un orchestre, ce spectateur livre une prestation habitée

Le Chelsea Symphony Orchestra est un ensemble indépendant et autogéré. Il vit de ses concerts mais aussi du mécénat et des dons. Fondé en 2005, l’ensemble ancré à New York est déjà dans sa 17e saison et alterne chaque membre de l’ensemble comme solistes, chefs d’orchestre ou compositeurs. Cette fois-ci, c’est un membre du public qui a eu l’honneur de pouvoir participer à cette performance, filmée par plusieurs spectateurs amusés par la scène. Une vidéo sur TikTok cumule près de quatre millions de vues.