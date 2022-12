Tiramisu : la guerre des clochers

Selon la tradition populaire, le nom Tiramisu serait né dans les maisons closes de Trévise autour de 1900 quand la ville était considérée comme la capitale du plaisir. "Dans ces maisons, à l’époque, on proposait ce dessert aux filles de joie, et aux clients pour leur rendre des forces, et de l’énergie, ainsi quand ils rentraient chez eux, leur femme et leur compagne ne pouvaient pas suspecter qu’ils fréquentaient ce genre de lieux", explique Tiziano Taffarello qui a fondé l’Académie du Tiramisu à Trévise, "on raconte que c’est une maquerelle, une patronne de maison close, qui a inventé ce nom, en disant aux clients : Venez ici que je vous revigore, que je vous tire vers le haut, et voilà d’où vient le nom Tiramisu."

En 1972, la propriétaire d’une trattoria locale, aurait modernisé cette recette populaire, Paolo Lai, l’actuel propriétaire de la Trattoria Le Beccherie confirme que les clients viennent du monde entier pour manger ce dessert exceptionnel. "Alba, l’ancienne propriétaire a repris en main un dessert qui en réalité était très fréquent dans la tradition populaire. Les gens prenaient du café, des biscuits et des œufs battus, mais elle a créé une fusion de ces ingrédients avec du Mascarpone pour réaliser un dessert mieux adapté à la restauration."