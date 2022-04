Tiraillements au sein de l’extrême-droite française dans la perspective des élections législatives

Pour Pascal Delwit, professeur de sciences politiques à l’ULB et connaisseur de l’extrême-droite française, si le bloc le plus à droite du spectre politique français a fait un bon résultat lors de ce scrutin présidentiel, il n’en reste pas moins divisé dans sa structure.

"Ce qu’incarne aujourd’hui Marine Le Pen et le Rassemblement national et ce qu’incarne Reconquête et Eric Zemmour ou Marion Maréchal, ce n’est pas tout à fait la même chose. C’est-à-dire que Zemmour et Marion Maréchal incarnent ce qu’a été le Front national de sa naissance au début des années 70 au milieu des années 1990. C’est-à-dire un parti qui s’appuie sur un électorat d’abord de droite, de droite culturellement, de droite économiquement et principalement implanté dans le sud de la France. Mais il n’incarne pas l’élargissement qui s’est opéré dans la deuxième moitié des années 90 et dans la première partie du 21e siècle, c’est-à-dire un élargissement vers des publics et des catégories plus populaires, des classes populaires salariées et non-salariées et qu’on retrouve en particulier dans la forte implantation dans le Nord, dans le Pas de Calais. […] Cela, Eric Zemmour et Marion Maréchal n’incarnent pas vraiment. Et donc, l’alchimie de l’alliance est une alchimie complexe parce qu’on demande à l’ancien de s’allier avec le nouveau et le risque, c’est de ne satisfaire ni l’un ni l’autre".