Tiraillé par son transfert et absent de la feuille de match, Charles De Ketelaere n’a pas la tête à jouer

Saga Charles De Ketelaere, épisode 187 (retrouvez le numéro 186 ici).

Depuis plusieurs semaines, Charles de Ketelaere a envie de bouger et de quitter Bruges pour prester dans un club plus huppé. Un seul club le satisfait : le Milan AC, dont les émissaires sont venus en Venise du Nord la semaine dernière avant de repartir bredouille, l’écart entre ce qu’ils mettaient sur la table et ce que Bruges souhaite obtenir (35 millions) étant trop grand.

Un pas en avant, un pas en arrière donc. On entre dans un jeu de bluff entre les clubs, avec le joueur au milieu. La presse italienne annonce que le club lombard est en train de réactiver ses plans B, parmi lesquels se trouve le joueur de Chelsea, Hakim Ziyech. A Bruges, on ne bouge pas d’un pouce, fort de l’offre de 40 millions faite par Leeds pour arracher le joueur.

Charles De Ketelaere veut jouer la Champions League (et donc aller à Milan) et la situation lui pèse. Ce dimanche, il n’était pas sur la feuille pour le match d’ouverture de Bruges dans ce championnat 2022-2023 (victoire 3-2 sur le fil face à Genk). Mentalement pas prêt à en découdre sur le terrain, Carl Hoefkens, le nouvel entraîneur du Club, a préféré le protéger (ou n’a pas eu le choix de faire autrement). "Je fais tout pour Charles, qui est toujours un de mes joueurs" a expliqué le t1 brugeois. "Mais là, c’est un peu beaucoup pour lui…"

Charles De Ketelaere de son côté n’a pas parlé à la presse, mais tout de même fait passer un message. Le joueur a été vu avec une casquette arborant le mot "freedom" en marge de la rencontre.