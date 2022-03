Tirage Qatar 2022 - Roberto Martinez : "Peu importe qui nous tirerons, cela me conviendra"

La Belgique connaîtra ses prochains adverses en phase de poules de la prochaine Coupe du Monde demain soir. Le tirage au sort aura lieu à Doha (à suivre en direct sur Tipik).

Placés dans le pot 1, les Diables rouges sont têtes de série et éviteront au premier tour des nations comme le Brésil, la France, la Portugal, l’Angleterre, l’Espagne ou l’Argentine. Mais ils pourraient tomber sur l’Allemagne ou les Pays-Bas qui se trouvent dans le pot 2. A l’heure où tout le monde y va de son petit pronostic quant au futur groupe des Diables, le sélectionneur Roberto Martinez n’a lui aucune préférence : "Le tirage au sort nous permet juste de savoir quand nous allons faire notre entrée dans la compétition. Jouer notre premier match le plus tard possible impliquera que nous devrons nous préparer différemment alors que plus tôt, cela nous permettrait de disputer un amical à Bruxelles devant nos fans avant notre départ. Mais à part cela, peu importe qui nous tirerons, cela me conviendra. Nous sommes dans le pot 1. Pour le reste, peu importent nos adversaires, ce sera le hasard du tirage. Je serai de toute manière satisfait."