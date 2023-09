Tirage Europa League : l’Union hérite de Liverpool, du Lask et de Toulouse

L’Union Saint-Gilloise connaît ses adversaires pour la phase de groupes de l’Europa League, après le tirage au sort qui s’est déroulé en début d’après-midi à Monaco.

L’Union hérite du groupe E avec Liverpool, le Lask et Toulouse. Une poule abordable pour les Bruxellois, qui ne seront tout de même pas favoris pour la première place, vu la présence des Reds dans leur groupe. Le club autrichien du Lask et les Toulousains devraient être plus à la portée des Unionistes.

Troisième de Pro League en 2022-2023, l’Union sera le seul représentant belge en Europa League cette saison. Les Unionistes se sont qualifiés pour la compétition en battant Lugano en match de barrage jeudi soir.

Les Bruxellois joueront leur premier match de poule contre Toulouse le 21 septembre et la phase de groupes se déroulera jusqu'au 14 décembre. La finale de l’Europa League se tiendra le mercredi 22 mai, à la Dublin Arena, en Irlande.