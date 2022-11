Tirage compliqué pour le Barça de Xavi en Europa League, qui défiera Manchester United : "Sur le papier, c’était le plus difficile"

Xavi, entraîneur du FC Barcelone, qui sera opposé à Manchester United en barrages pour accéder aux huitièmes de finale de Ligue Europa après le tirage au sort effectué lundi, s’est exprimé en conférence de presse : "Encore une fois, on tombe sur l’adversaire le plus difficile… On devra rivaliser. Manchester United est un adversaire historique, qui a encore progressé avec Ten Hag et qui a de grands joueurs. Jouer contre une équipe comme Manchester, c’est plus difficile, mais les joueurs seront plus motivés. C’est un club historique, un gros adversaire. Sur le papier, c’était le plus difficile. Mais on va tout faire pour essayer de passer. On aura l’obligation de gagner, comme eux. En plus, le Barça n’a jamais gagné la Ligue Europa".

Les rencontres sont prévues les 16 et 23 février.