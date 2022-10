Tirage au sort pour les qualifications à l’Euro 2024 : De la France à la Finlande, les différents scénarios pour les Diables Rouges

Suite à leurs mauvais résultats en Ligue des Nations, la France de Didier Deschamps a été versée dans le pot 2. Même sentence pour l’Angleterre. Mais au vu de l’historique récent de nos Diables face à ces deux nations, il vaudrait sans doute mieux éviter nos voisins d’outre-Quiévrain. Au risque de revivre les épisodes douloureux d’élimination à la Coupe du Monde et en Ligue des Nations.

Pour accompagner ce duo qui aurait déjà fière allure, les Suédois endosseraient parfaitement le rôle de trouble-fête. Avec uniquement deux places qualificatives, les points perdus face à un adversaire a priori plus abordable coûteraient cher à nos Diables. S’ils viennent d’être relégués en Ligue C de la Ligue des Nations, Forsberg et consorts n’en restent pas moins imprévisibles.

Dans le pot 4, la Turquie semble être la mieux armée. Annoncés comme potentielle surprise de l’Euro 2021, les Turcs avaient finalement déçu. Attention néanmoins à l’accueil toujours chaleureux des supporters locaux qui avait permis à leurs joueurs de rester invaincus lors des dernières qualifications pour une compétition européenne.

Pour compléter ce groupe, la Slovaquie (55e nation au classement FIFA) et l’Andorre (151e) semblent être les nations les mieux armées dans leurs pots respectifs.