Tirage au sort des barrages de la Conference League : quel avenir européen pour Anderlecht et La Gantoise ? (Direct commenté à 14h)

Après les tirages au sort de la Champions League et l’Europa League, place à la Conference League ce lundi à 14h. Et deux clubs belges seront particulièrement attentifs à ce tirage puisque l’avenir européen d’Anderlecht et La Gantoise se décidera à Nyon en début d’après-midi.

Qualifiés deuxièmes, les Belges doivent donc franchir l’obstacle des barrages de la Conference League (qui font office de seizièmes de finale) s’ils veulent rejoindre les huitièmes. Des huitièmes que voudront atteindre également la Fiorentina (Italie), Lech Poznan (Pologne), Dnipro (Ukraine), Cluj (Roumanie), le Partizan Belgrade (Serbie) et le FC Bâle (Suisse).

Bruxellois et Buffalos défieront donc un troisième classé issu des phases de poule de l’Europa League, soit Larnaca (Chypre), Sheriff Tiraspol (Moldavie), PFK Ludogorets (Bulgarie), Trabzonspor (Turquie), Bodo/Glimt (Norvège), Braga (Portugal), Lazio (Italie) et Qarabag (Azerbaïdjan).

Les rencontres se disputeront les 16 et 23 février.