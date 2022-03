Tirage au sort de la Coupe du Monde : et si les Diables Rouges tombaient sur eux ?

Le Danemark, c’est un peu le cousin qui occupe notre chambre de bonne. Très présente à Bruxelles auprès des institutions européennes, la communauté danoise a fourni au football belge tant de champions cramponnés (Morten Olsen, Benny Nielsen, Soren Skov, Preben Elkjaer, Per Frimann, Henrik Andersen, Frank Arnesen…) que recroiser nos chers Vikings reste un plaisir éternel. Encore plus avec leur symbole fort Christian Eriksen… Le Maroc représente la plus grande communauté allochtone de Belgique… et le présent de la jeunesse bruxelloise : et si on revivait le duel du Mondial 1994 (1-0) ? Enfin, comment ne pas considérer comme nôtres ces milliers de réfugiés ukrainiens chassé de chez eux par la guerre et en quête de foyer sous nos cieux ? (A condition bien sûr que l’Ukraine franchisse le double barrage Ecosse/Pays de Galles…)