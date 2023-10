Tirage au sort de l’Euro 2024 : les Diables premiers du groupe F… mais pas encore assurés de terminer parmi les têtes de série

Vendredi, les Diables Rouges ont souffert mais se sont imposés (2-3) en Autriche pour valider leur ticket pour l’Euro 2024. Première du groupe F avec 3 points d’avance sur les Autrichiens à deux journées de la fin, la Belgique n’est pas encore assurée de terminer parmi les têtes de série en vue du tirage au sort. Explications.

Les éliminatoires du championnat d’Europe de football ont débuté en mars dernier dans le but de déterminer les 23 équipes qualifiées (+ l’Allemagne) pour l’Euro 2024, qui se déroulera du 14 juin au 14 juillet prochain en Allemagne.

Lors de ces éliminatoires, les équipes, réparties en dix groupes, s’affrontent en matches aller et retour. À l’issue des éliminatoires, les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour l’Euro 2024. Les trois derniers tickets se joueront plus tard, en mars 2024, entre les 12 meilleures sélections non qualifiées selon les résultats de la Ligue des nations 2022-2023.

Entre-temps, le 2 décembre prochain, s’effectuera le tirage au sort de la phase finale avec les 21 sélections déjà qualifiées.

Les équipes seront réparties dans quatre chapeaux en fonction des résultats obtenus lors de la phase de groupes des qualifications.

En tant que pays hôte, l’Allemagne, tête de série, est directement qualifiée pour "son" Euro et sera placée dans le groupe A. Seulement cinq autres équipes l’accompagneront dans le chapeau 1 : les 5 meilleures équipes des éliminatoires. À l’heure actuelle, la Belgique, première du groupe F avec un bilan de 16/18, est la 3e meilleure équipe des éliminatoires et figure provisoirement dans le chapeau 1.

Mais les Belges ne sont pas encore assurés de terminer dans le premier chapeau et ont donc tout intérêt à conserver la tête avec le meilleur bilan possible.