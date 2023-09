Tir policier à Oupeye : Pierre témoigne de la balle perdue qui est rentrée dans sa maison

C'était le vendredi 18 août. À Oupeye, un policier tire à deux reprises et tue un conducteur de quad lors d'une intervention. D'après l'enquête, l'homme avait refusé d'obtempérer et tenté de renverser le collègue du policier.

Lors de ce drame, une balle perdue a pénétré par la porte, dans le rez-de-chaussée de la maison de Pierre. Heureusement sans blesser personne. Au moment des faits, ce riverain était à l'étage avec son fils de 11 ans. Sous le choc, il décide aujourd'hui de témoigner du traumatisme qu'il a subi.

"On a entendu ce bruit qu'on a d'abord interprété comme autre chose, comme une planche de meuble qui tombe par terre à plat" explique Pierre. "Au départ, je vois un impact dans mon canapé qui n'est qu'une infime partie de la balle qui a traversé la porte. Et on se retrouve en fin de journée à se rendre compte qu'en fait, elle a percé un meuble en bois et qu'elle se retrouve logée dans des fardes. Heureusement, ça se passe au ras du sol."

On pense à son enfant, on pense à ce qui aurait pu arriver

Quelques minutes avant les faits, Pierre et son fils se trouvaient à l'endroit où la balle est arrivée. "C'est sûr que la vie bascule sur une seconde" confie-t-il. "Pour le même prix, c'est peut-être une jambe qui est prise par la balle, où on est peut-être dans la rue à ce moment-là. On rentre dans toutes sortes d'hypothèses. On ne peut pas se préparer à ça. On ne s'imagine jamais qu'à un instant, il y a une balle qui peut traverser sa maison. Bien évidemment on pense à son enfant, on pense à ce qui aurait pu arriver, on pense au traumatisme que ça génère et qui reste dans le temps parce qu'il y a des stigmates qui sont toujours présents."

Depuis le 18 août, Pierre a dû arrêter de travailler: "Actuellement, je suis en maladie au travail pour pouvoir déjà assumer les formalités administratives qui sont assez lourdes au niveau des assurances. Pour mon fils aussi, parce que, quand il part à l'école, il part seul, et ce n'est pas du tout des circonstances dans lesquelles j'ai envie de le laisser partir. Lui-même ne se sent pas d'y aller seul en ce moment."

Chaque fois que je vois ma porte, je vois ce qui s'est passé

La balle perdue a donc traversé la porte à une vingtaine de centimètres du sol avant de terminer sa course dans un meuble en bois. "Chaque fois que je vois ma porte, je vois ce qui s'est passé" témoigne Pierre. Écoutez son interview.