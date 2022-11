Tir d’un missile balistique nord-coréen : les USA et leurs alliés maintiennent la pression sur Pyongyang

Un communiqué de la Maison Blanche sur les discussions de Bangkok indique que les six dirigeants ont averti d’une "réponse forte et résolue" si tel devait se produire.

"La voie du dialogue reste ouverte pour la RPDC (nom officiel de la Corée du Nord, ndlr), et ils ont appelé la RPDC à renoncer aux provocations inutiles et à revenir à une diplomatie sérieuse et soutenue", selon le communiqué.

Dans une référence voilée à la Chine, principal soutien de Pyongyang, la déclaration a également appelé tous les membres des Nations unies à "appliquer pleinement" les résolutions du Conseil de sécurité, qui ont imposé de larges sanctions à ce pays.

Réunir le monde entier pour condamner les actions de la Corée du Nord et défendre la paix et la sécurité dans notre région

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré que les dirigeants souhaitaient également la tenue d’une session d’urgence du Conseil de sécurité des Nations unies, où la Chine et la Russie ont opposé en mai leur veto à une tentative des États-Unis de renforcer les sanctions contre la Corée du Nord.

"Il s’agit de réunir le monde entier pour condamner les actions de la Corée du Nord et défendre la paix et la sécurité dans notre région", a déclaré Anthony Albanese aux journalistes australiens.

Kamala Harris représente les États-Unis au sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique à Bangkok après que M. Biden est rentré à Washington pour le mariage de sa petite-fille.