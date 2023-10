Tipik vous offre vos places pour aller voir Aime Simone le 25 octobre

On vous offre vos places pour aller voir Aime Simone le 25 octobre au Botanique!

A travers ses morceaux, Aime Simone, tout sauf naïf, aborde des thématiques universelles et produit une catharsis optimiste. Sur les 11 chansons de Oh Glory, Aime ne renie pas certains contextes sombres de sa vie. Au contraire, comme le Caravage dans ses tableaux, dont la beauté a inspiré ce disque, Aime Simone se sert de ses contrastes et créé une noirceur poignardée de lumière.

Sa palette musicale est très riche : pop, trap, techno, reggaeton, trap, et soul s’y croisent et se révèlent au fil de ses chansons comme des perceptions sensorielles en accéléré. Chaque timbre, couleur et sonorité est relié à ses expériences dans les villes où il a vécu. De Paris à Berlin, en passant par Los Angeles et Vienne, Aime a tracé une carte du tendre.

