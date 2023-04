Tipik vous offre vos entrées pour "Hippocampe", un spectacle non-binaire au Studio Varia le 22 avril

Du 20 au 26 avril, le Théâtre Varia présente un spectacle non-binaire, hybride et hors du temps, comme une bulle de bienveillance, pour fêter nos différences et nous réinventer ensemble. Tipik vous offre vos entrées pour la représentation du 22 avril au Studio Varia.

Découvrez Drag Couenne, finaliste de Drag Race Belgique au Studio Varia dans Hippocampe entourée d'autres fabuleuses personnes.

" Hippocampe, c’est la rencontre du théâtre et du cabaret, la rencontre de mes deux familles. C’est une expérience sensible, pour s’extraire du monde et prendre soin l’un·e de l’autre. C’est l’aventure de onze alter ego qui naissent et s’affirment côte à côte. Sur scène, Drag queen, king, queer et créatures en tout genre rassemblent leur énergie transformatrice pour provoquer la norme et briser nos carcans. Iels racontent leurs chemins, recouvrent leurs cicatrices de paillettes pour les magnifier, et puisent dans leur vulnérabilité une nouvelle puissance créatrice. C’est la révolte de celleux qui s’autorisent à faire ce qu’iels aiment au plus profond d’elleux. Et à l’assumer jusqu’au bout. " Lylybeth Merle

Les artistes d’Hippocampe inventent une expérience collective, festive et immersive, au cours de laquelle iels se métamorphosent pour nous transmettre leurs parcours et leurs visions du monde. Iels entrent en rébellion, pour dénoncer les diktats dans lesquels notre société nous enferme. Iels exposent leurs joies, mais aussi leurs échecs, et subliment leurs blessures, pour transformer leur fragilité en une magnifique capacité de résilience, rassembleuse et vivifiante. En s’autorisant à être qui iel veut, chacun·e, ici, peut trouver le chemin de sa guérison. À travers les notions de care et d’empouvoirement, cette recherche performative sur le pouvoir de la douceur nous invite à un dialogue riche d’enseignements, radieux et consolant, pour fêter nos différences et nous redécouvrir ensemble.

Metteuse en scène, performeuse Drag et militante Queer, Lylybeth Merle travaille depuis plusieurs années sur le décloisonnement des genres, et son expérimentation dans le paysage culturel institutionnalisé. De façon non-binaire, elle et son équipe nous proposent de les suivre dans leur voyage, dans leur déconstruction joyeuse et leur apprentissage mutuel, qui célèbrent la puissance de l’altérité et de la transmission. Leur Drag Academy puise dans les codes du théâtre et du cabaret, pour transformer la scène en un refuge caché et fabuleux, une bulle de rêves, de rires et de magie, qui nous offre un message rempli d’amour, de bienveillance, d’acceptation de soi et des autres. Le Varia se réjouit de partager avec elleux, ainsi qu’avec tous les publics, les questionnements si nécessaires auxquels iels nous invitent, avec malice, sur nos représentations, nos préjugés et nos rapports de domination.

