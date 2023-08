Tipik vous offre des places pour Fiesta Latina, le festival le plus caliente de Belgique

Le plus grand festival latin de Belgique, Fiesta Latina revient les 1,2 et 3 septembre dans le Bois de la Cambre!

Durant 3 jours, le plus grand festival de la capitale vous plonge dans l’univers folklorique d’Amérique Latine!

80 mercadillos définiront les pourtours d’une rue éphémère aux couleurs de l’Amérique du Sud animée de parades de lives DJ, concerts, spectacles ambulants, cours de danses et autres surprises.

Vivez en live des performances explosives et épicées de groupes musicaux et Djs latinos. Ajoutez à cela une pincée de Lucha libre, une louche de danseuses de samba, des animations pour enfants, une Batuqueria déambulant dans tout le festival, et goûtez aux plaisirs exotiques!

Plus d'infos ici.

