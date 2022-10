Tipik vous offre des cadeaux pour fêter Halloween

Soirée d’Halloween 2022 au Futurist Games

???? Alerte ! Activité paranormale détectée ⚠️ A l’approche d’Halloween, monstres et créatures en tout genre sévissent dans Bruxelles. Tous les signaux convergent vers votre centre de réalité virtuelle “Futurist Games” Votre centre de réalité virtuelle, Futurist Games Bruxelles a recensé une activité paranormale de créatures en tout genre… Et toutes convergent vers notre centre-ville de Bruxelles !

Ce dimanche 30 octobre, la panique régnera dans Bruxelles. Notre capitale sera submergée de monstres et créatures plus redoutables et terrifiantes les unes que les autres. Nous avons besoin de votre aide pour éviter que la capitale ne tombe aux mains de cette horde de zombis mal lunés et que le surnaturel ne s’empare de Bruxelles. Commencez les préparatifs durant la semaine précédant Halloween ou bien sortez le gros arsenal le jour-J ? C’est à vous de voir comment s’organise votre résistance ! Venez déguisé pour multiplier vos chances de gagner ! Mieux vaut être bien préparé. En effet, on ne part pas batailler sans les bons outils ! Un équipement de camouflage anti-monstre sera nécessaire en cette sombre nuit du 30 octobre, afin de ne pas se faire repérer par toutes ces créatures.

Comment participer ?

• Réservez votre session au Futurist Games entre le mardi 25 et le dimanche 30 octobre

• Faites le plus grand score dans l’un de nos jeux les plus effrayants (Arizona Sunshine en mode zombi / niveau de difficulté : hard / map : grotte)

(Demandez la vérification de votre score par notre équipe qui se fera un plaisir de l’enregistrer)

• Les 3 meilleures équipes seront récompensées pour leur aide : les 3 meilleurs scores de la semaine recevront un bon d’achat de 300 euros à dépenser au Futurist Games. Idem pour les 3 meilleurs déguisements.

RDV au point de rassemblement des créatures (16 boulevard de l’empereur 1000bxl) le 30 octobre au coucher du soleil, avant qu’il ne soit trop tard.