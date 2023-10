Tipik vous invite aux Blinds auditions de la saison 11 de The Voice Belgique

Venez applaudir et encourager les talents belges lors des Blinds, les auditions à l'aveugle en live de la 11ème saison de The Voice. Quel talent sera sacré "plus belle voix" de Belgique?

Après une édition anniversaire mémorable, "The Voice Belgique" revient en force pour sa 11e saison ! Pour cette édition les coachs choisis, Hatik, Mentissa, BJ Scott et Christophe Willem proviennent chacun d'un univers musical bien distinct, apportant avec eux des codes et des expériences diverses.

Préparez-vous à un mélange explosif de styles musicaux qui promet des reprises exceptionnelles de chansons !

Tipik vous offre vos places pour les Blinds auditions en direct de nos studios à Médiarives à Liège.