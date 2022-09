Tipik vous invite au Tels Quels Festival

Chaque automne, ils vous proposent de questionner les thématiques des orientations sexuelles et des identités de genre par la culture (films, arts de la scène, concerts, radio, expositions, etc.). L’équipe du Festival pense qu’il s’agit là d’un outil efficace de lutte contre l’homophobie, la biphobie, la transphobie et l’intolérance. Cinquante ans après les émeutes de Christopher Street, quarante ans après le premier festival en Belgique, que de chemin parcouru pour l’égalité des droits. Notre pays peut se targuer d’être à la pointe dans ce combat. Nous pouvons nous en réjouir. Néanmoins, les insultes, les discriminations, les agressions n’ont pas cessé pour autant.

Pour mener à bien ce projet d’envergure, ils ont constitué un réseau de partenariats avec des centres culturels, des théâtres, des cinémas d’art et d’essai, d’autres associations LGBTQIA + ou non, des institutions publiques, etc.