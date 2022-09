Tipik vous invite au concert de Tessa Dixson à l’Eden de Charleroi

Basée à Bruxelles, l’auteure-compositrice-interprète Tessa Dixson se trouve à mi-chemin entre musique alternative et pop.

Avec quelques singles bouleversants à son actif et un premier album captivant intitulé " Genesis ", elle se fraye un chemin sur la scène musicale belge en tant qu’artiste accomplie. Ses premières sorties étant sombres et " moody " et Genesis devenant plus mature et éclectique, la musique de Tessa continue d’évoluer alors qu’elle plonge maintenant dans un son futurist-alt pop-féérique.

Influencée par les princesses de la pop des années 2000 et des artistes tels que Marina Abramović, Tessa porte une grande attention à son identité visuelle et c’est sur scène que ces inspirations prennent vie, tant elle est à l’aise. Ainsi elle s’affirme encore plus dans le paysage Belge avec ses collaborations avec des artistes tels que Romeo Elvis ou Warhola l’inscrivant comme l’une des artistes pop les plus excitantes de Belgique.