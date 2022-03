Tipik vous invite au concert de Charles à l'Eden de Charleroi

"Charles" est le nom d’artiste de Charlotte Foret. Son premier single " Wasted Time " est taillé pour hanter nos meilleures afters de soirées. Récit autobiographique de ses nuits, Charles y aborde un thème personnel et universel. La jeune chanteuse met en scène la vie nocturne de la génération Z qui préfère s’ennuyer et feindre l’amusement plutôt que de se lâcher et profiter.

Tout comme Charles, "Wasted Time" est un clair-obscur en métamorphose permanente : à la fois mélancolique et enjoué, doux et corrosif. Elle brouille les pistes avec ingéniosité, change de registre comme d’apparence, se réinvente constamment en passant du brun ombrageux au blond angélique.

Pianiste autodidacte, Charlotte a coécrit et co-composé ce single avec Nina Sampermans (Hooverphonic, Ibe, Tessa Dixson) et Wouter Hardy, le producteur rotterdamois d’ " Arcade " de Duncan Laurence. Entre douceur et aspérités, " Falling While Rising ", son premier EP est à l’image de Charles, insaisissable, à contre-courant, ne se limitant pas à un seul genre, un véritable oxymore. Parallèlement à cet EP, Charlotte a co-composé et coécrit avec Alex Callier le titre " The Wrong Place " de Hooverphonic, qui représente la Belgique au Concours Eurovision de la Chanson 2021.