Tipik vous invite à la soirée Flashforward avec The Magician en Ultra VIP !

Tipik vous invite en mode ULTRA VIP pour la soirée Flash Forward avec The Magician le 13 mai 2022 au Rockerill à Charleroi.

Stephen Fasano, plus connu sous le nom " The Magician ", connaît bien les terres du Rockerill. Ce DJ et producteur qui a vu sa carrière explosé grâce à son remix de " I Follow Rivers " est en effet originaire de la région basse-sambre, qu’il a quitté depuis quelques temps. Il revient au Pays Noir pour nous faire danser sur ses titres teintés de pure house dont " Sunlight ", "Shy", "Tied Up" ou plus récemment "One Vibration".