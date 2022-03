Tipik vous invite à la soirée Flashforward avec Einmusik et Stereoclip

Le Rockerill vous réserve une Flashforward spéciale le samedi 5 mars 2022 avec une soirée sous le signe de la techno mélodique et aérienne avec le producteur berlinois Einmusik, et le retour de Stereoclip avec son nouvel album "Echoes"!

La musique de Einmuzik n'est pas un secret de l'industrie. Ses productions traversent le globe depuis des années et lui permettent de parcourir le monde avec ses lives ou DJ sets. Il n'a jamais arrêté ses productions exceptionnelles qui l'ont conduit au sommet des charts Beatport, sans oublier les plateformes de streaming. Pas de ligne de conduite définie, de sonorités tendances - l'univers d'Einmusik est bien trop large pour être parcouru en une heure d'écoute.

Depuis 10 ans maintenant, le producteur bruxellois Stereoclip nous fait voyager à travers ses productions entre deep-house et techno-mélodique. Son nouvel album "Echoes" est le parfait résumé de cette décennie, de son premier track "Easy Field" conçu dans sa chambre aux albums "Hometown" et "Travel" et bien sûr, ses lives sur les meilleures scènes d'Europe.

Vous pourrez également retrouver le résidents Flashforward Cédric.