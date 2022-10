Tipik vous invite à Halloween Walibi - Gagnez 4 accès pour vous et vos amis

Du 22 octobre au 6 novembre, préparez-vous à une véritable descente aux enfers lors du plus grand événement Halloween de Belgique ! En journée, vivez un moment halloweenesque convivial en famille, mais gare à vous… Le mal rôde toujours dans les parages, prêt à entraîner votre petite âme vulnérable dans une torture harassante. Plutôt téméraire ? Ne soyez pas trop sûr de vous. Les 7 nocturnes épouvantables vous enfonceront dans les ténèbres, sans aucune échappatoire !

Cet automne, affrontez vos cauchemars les plus horribles dans 3 zones terrifiantes, 5 maisons hantées à vous glacer le sang (NOUVEAU : The Forgotten), 1 zone dédiée aux petits monstres, 2 spectacles envoûtants (NOUVEAU : The Freaks), et bien d'autres surprises excitantes ! Commandez vos billets dès maintenant... si vous osez !