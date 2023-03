Tipik vous invite à Fiesta Latina Edition Carnaval

Pour la toute première fois, la Fiesta Latina se décline et vous présente son édition Carnaval les 17, 18 et 19 mars 2023 pour un voyage au cœur des traditions carnavalesques les plus célèbres d’Amérique latine dans les sheds de Tour & Taxis.

TOUS LES FOLKLORES LATINOS EMBLEMATIQUES EN PLEIN COEUR DE BRUXELLES



De Rio à Buenos Aires, aucun folklore latino ne sera laissé de côté avec la Fiesta Latina Edition Carnaval! Tous les grands carnavals d’Amérique latine se réunissent au sein des sheds de Tour & Taxis au cœur de la ville de Bruxelles. Un événement unique qui fera voyager et rêver les grands comme les petits.

Danses colorées, plumes à gogo, costumes aux couleurs des plus beaux festivals latinos au monde, chiringuitos aux saveurs d’Amérique latine, la Fiesta Latina Edition Carnaval rassemble traditions à la fois culinaires, mais également folkloriques, et vous emmène de l’autre côté de l’Atlantique le temps du week-end.

ANIMATIONS



La Fiesta Latina Edition Carnaval, c’est un véritable voyage sensoriel, ludique et folklorique. Au travers des différents chiringuitos et bars, partez pour une aventure culinaire au cœur des pays d’Amérique latine. Différents stands thématiques vous plongeront dans une ambiance muy caliente tout au long du week-end, sans oublier des cours de danse latinos en tous genres qui vous feront bouger au rythme de musiques endiablées: bachata, salsa, zumba, reggaeton et bien d’autres encore.

Immersion auditive, sensitive, visuelle et gustative garantie!

Sans oublier les DJs, les live bands, les shows et les danseurs qui vous donneront l’envie de danser tout le week-end! De quoi oublier le froid de l’hiver dans un événement qui aspire chaleur et soleil!

