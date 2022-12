Tipik vous invite à assister à la nouvelle émission de la RTBF "The Dancer"

"The Dancer" s'annonce déjà comme le rendez-vous de la rentrée sur la RTBF !

Il s'agit d'un concours consacré à la danse qui vise à dénicher le meilleur danseur de Belgique, intégré dans une émission présentée par Sara De Paduwa et Ivan, où l'émotion et le talent se conjuguent avec une aventure émotionnelle et narrative intense.

Quel que soit leur âge ou leur style de danse, tous les danseurs du royaume, en solo, en duo ou en groupe, sont invités à prouver leurs compétences pour devenir " The Dancer " ! PHASE 1 - Dans le plus grand studio de danse de notre pays, lors d’une série de 5 émissions appelées “Les Auditions”, les danseurs se produisent devant un miroir sans tain. Derrière celui-ci : une grande salle avec 3 coachs et un public qui a le pouvoir de voter et du même coup, d’ouvrir ou non le miroir.

Les prestations pour lesquelles au moins 75 % du public aura voté sont éligibles pour les " Shows ", qui se déroulent après la " Sélection des coachs " (une phase lors de laquelle les 3 coachs choisissent mutuellement leurs 3 performances préférées parmi tous les candidats sélectionnés par le public).

PHASE 2 - Les danseurs sélectionnés collaborent alors avec leur coach respectif sur des chorégraphies qu’ils composent pour ces " Shows ". Le public présent dans la salle peut voter au fil des émissions afin d’élire " The Dancer ".