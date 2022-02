Tipik vous invite à aller voir " Kill Fiction" au TTO

On ne présente plus le TTO, célèbre théâtre bruxellois, situé dans les Galeries de la Toison d'or, proche du quartier Louise et sa programmation annuelle qui allie pièces drôles, des pièces qui interpellent mais aussi stand-up, one-(wo)men-show, ...

Le TTO vous propose du 17 février au 19 mars la pièce "Kill Fiction"

Inspiré du film "Reservoir Dogs" de Quentin Tarantino, Kill Fiction, c'est l'histoire de six personnages attachants, qui évoluent dans un huis-clos tendu et qui vont, dans un rythme effréné, enquêter pour débusquer la taupe qui s'est infiltrée parmi eux.

Amateurs ou conspueurs de films dont le spectateur est harcelé de punchlines et de jets d’hémoglobine, Kill Fiction va vous baffer.

Tipik vous invite à découvrir Kill Fiction au Théâtre de la Toison d'Or (TTO) le mardi 15 février 20h.

Intéressé et libre ? Répondez à la question et tentez votre chance d'être nos invités via le formulaire ci-dessous.