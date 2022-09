Tipik vous gâte et vous offre des sessions Quizz et Bindtest

Le Blindtest qu’est-ce que c’est ? Oublie ce que tu sais du blindtest !

Chez Quiz Room, tu passes un moment de fête entre potes où tu connais la chanson.

Pendant 1h10 de jeu, viens jouer à un blind test d’un tout nouveau genre dans un décor de plateau télé.

‍Qui est l’exemple ? En tout cas, pas la peine d’avoir la voix qui porte pour l’emporter : les buzzers sont impartiaux, eux ! Ce moment où la musique démarre et que tu as la réponse sur le bout de la langue, tu connais ? Tu hésites, trépignes, bafouilles et te fais voler le morceau après l’avoir dit à haute voix. Et c’est fini, tu ne crois plus en rien. Pas de ça chez nous !

‍Tu veux crier la réponse mais pas sûr.e de toi ? Buzz-la !

C 'est pour qui ? Le Blindtest by Quiz Room est un jeu accessible à tou.te.s, qui s’adapte aux spécificités de chaque groupe (âge, centres d’intérêts).

Que tu sois incollable sur le rap US, chanteur de variété française des seventies sous la douche, inarrêtable sur tes idées de tubes à passer lors d’un mariage ou juste professionnel du karaoké à la maison ; redécouvre le blind test version Quiz Room avec buzzer, machine à fumée et… dans un décor de plateau télé.