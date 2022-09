Tipik vous gâte à l’occasion de la semaine de la mobilité

La Maison du vélo est un magasin de vélos spécialisé dans le vélo de voyage, véritable institution de la scène cycliste bruxelloise depuis 25 ans. Depuis lors, leurs clients sillonnent le monde avec des vélos estampillés, La Maison du Vélo et le " Wall of Fame " à l’entrée du magasin en témoigne. Le fondateur de la Maison du vélo (Salut Yves !) a été parmi les premiers à importer en Belgique les célèbres vélos allemands de voyage VSF Fahrradmanufaktur ainsi que les mythiques Brompton. En plus des vélos déjà mentionnés, ils vendent depuis quelques années des vélos électriques urbains classiques et familiaux – vélos " long tail " dans le jargon, évolution de la mobilité et des besoins obligent. Par ailleurs, le vélo de gravel (gravier, en langue de Shakespeare) a connu une ascension fulgurante depuis une bonne dizaine d’années, ils ont tout de suite senti le potentiel de ce type de vélo très polyvalent. A la croisée des chemins entre le vélo de course, le cyclocross et le vélo tout-terrain, il ravit par sa versatilité. Chemins de campagne, sentiers boueux, itinérance, ultra-endurance, il s’adapte partout et c’est en cela qu’il séduit. Il est indéniable que c’est un de leurs vélos fétiches.

La Maison du Vélo organise de temps en temps des petits ateliers de mécanique pour que tout le monde puisse apprendre à faire des petites réparations sur son vélo. C’est à chaque fois un moment très convivial où ils se retrouvent autour d’une petite bière en discutant mécanique avec leurs client.es. Ils aimeraient organiser prochainement des ballades pour tous les niveaux dans la région. Pour être au courant de ce qui se trame derrière la fameuse porte cochère du 235 Avenue Milcamps, rien de mieux que de suivre leur page Facebook !

Pour la semaine de la Mobilité, ils ont immédiatement pensé au Fuji Jari car c’est un vélo léger, réactif, très joueur, qui ravira les amateurs et amatrices de grands espaces. Il peut être utilisé pour le vélotaff, pour aller s’amuser dans des petits chemins, et pour voyager. Avec son guidon course, sa transmission Shimano c’est un excellent vélo pour commencer la pratique du gravel. Il est très fiable et simple à entretenir. Equipé de freins à disques, c’est aussi un vélo très sécurisant en ville. Gloire au gagnant ou à la gagnante, l’équipe vous souhaite des journées en selle ensoleillées, de gravir des cols et de fendre les chemins de campagne sans vent de face. Bonne route !