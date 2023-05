Dès lundi, Marco et son équipe vous font gagner des activités insolites chez The Place to Play au coeur de Liège!

Lancer de hâche, quiz game, escape game urbain, karaoké box ou encore simulateur de tirs, le Réveil de Tipik vous gâte et vous amène à la découverte d'activités hors du commun chez notre partenaire The Place to Play à Liège!

Pour remporter vos accès pour 4 personnes à The Place to Play, écoutez Tipik dès lundi de 6 à 9h.