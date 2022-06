​​​​​​Les festivals d'été arrivent à grand pas ! Et toute cette semaine, dans l'émission de Selim et Malou entre 16h et 20h, on vous emmène au Dour Festival!

Le Dour Festival, c'est l'un des festivals belges les plus mythique : 200 000 festivaliers, 200 groupes et artistes, avec cette année Angèle, Romeo Elvis, Flume, Vald, Laurent Garnier, Metronomy et beaucoup d'autres, du 13 au 17 juillet!