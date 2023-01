2023 vient à peine de démarrer et nous avons déjà tous les yeux rivés vers l'été et les festivals. Bonne nouvelle ... Tipik vous emmène aux concerts des meilleurs artistes…. dans les plus grands festivals de l’été!

Dès ce lundi, écoutez le réveil de Tipik et jouez avec nos animateurs pour repartir avec les premières places pour les festivals de cet été. Les artistes Tipik seront en nombre présents cet été en Belgique : Stromae, Angèle, Muse, Rosalia, Orelsan, ...

À gagner? Les premières places pour aller applaudir l'incroyable Stromae à Rock Werchter, pour danser sur les meilleurs sons d'Angèle à CORE, vibrer aux sons des guitares des meilleurs groupes de rock à Rock Werchter ou acclamer l'incroyable Orelsan à Dour.



On vous offre des accès 1J pour 2 personnes pour assister au concert de l'artiste du jour.

Pour participer, envoyez FESTIVAL par SMS au 6005 (75cents/message).