Oublie ce que tu sais du blindtest !

Chez Quiz Room , tu passes un moment de fête entre potes où tu connais la chanson.

Pendant 1h de jeu, viens jouer à un blind test d'un tout nouveau genre dans un décor de plateau télé .

‍ Qui est l’exemple ? En tous cas, pas la peine d’avoir la voix qui porte pour l’emporter : les buzzers sont impartiaux, eux ! Ce moment où la musique démarre et que tu as la réponse sur le bout de la langue , tu connais ? Tu hésites, trépignes, bafouilles et te fais voler le morceau après l'avoir dit à haute voix. Et c’est fini, tu ne crois plus en rien. Pas de ça chez nous !

Le Blindtest by Quiz Room est un jeu accessible à tou.te.s, qui s'adapte aux spécificités de chaque groupe (âge, centres d'intérêts) .

Que tu sois incollable sur le rap US, chanteur de variété française des seventies sous la douche, inarrêtable sur tes idées de tubes à passer lors d’un mariage ou juste professionnel du karaoké à la maison ; redécouvre le blind test version Quiz Room avec buzzer, machine à fumée et… dans un décor de plateau télé.



Notre blindtest est optimisé pour toutes les personnes de plus de 12 ans, sans limite d'âge . Venez entre ami.e.s, en famille ou entre collègues : tout le monde pourra devenir maestro.

Pour les groupes d'enfants de 8 à 14 ans , nous vous proposons plutôt Quiz Room Kids . seventies