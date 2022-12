Tipik se mobilise pour Viva for Life et ajoute 8000 euros à la cagnotte !

Tipik est venu à Bertrix pour remettre un chèque de 8000 euros à rajouter à la cagnotte de Viva for Life.

Cette opération n'engage pas que Vivacité, c'est toute la famille RTBF qui s'investit pour la cause. Et Tipik n’est pas en reste puisque François Denamur est arrivé dimanche matin à Bertrix pour soutenir son pote d'antenne Marco, ils animent d'habitude "Le réveil de Tipik" chaque matin à partir de 6 heures.

Et il n'est pas venu les mains vides puisque Tipik s'est donné pour la cause avec, notamment, une grande vente de speculoos. Ils ont pu récolter 8000 euros qu'on rajoute donc à la cagnotte de Viva for Life. Et ce n'est pas fini puisque vendredi 23 décembre se tiendra la traditionnelle journée spéciale Viva For Life sur Tipik où les auditeurs seront aux commandes de la programmation musicale sur le même principe qu'à Viva for Life : un don, une chanson !