Cette année encore, une "Tipik Party Spéciale Nouvel An" rythmera votre réveillon en TV, en radio et sur Auvio. Les DJ belges et internationaux se succéderont aux platines pour vous accompagner et vous faire danser de 22h00 à 2h00 du matin, et célébrer les douze coups de minuit.

Au programme :

Nicki Sanchez

The Magician

Mosimann

Maya Cox

Une soirée présentée par Audrey du "Réveil de Tipik" et qui sera commentée en radio par Romain Kuntz.