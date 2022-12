Tipik Party passe en mode Noel avec des invités exceptionnels ce week-end

Chaque vendredi et chaque samedi soir vous avez rendez-vous avec Alex Klimow et ses DJ’s dans Tipik Party sur Tipik en radio. Et pour l’une des dernières de l’année, il a mis les petits plats dans les grands. Des invités exceptionnels se cachent avec leurs platines sous le sapin pour ce week-end de Noel.

A partir de 22h ce vendredi, on aura droit au mix du duo français Ofenbach. Les auteurs du carton mondial "Be Mine" seront aux platines pour un set deep house hyper groovy dont ils ont le secret. C’est un honneur de les recevoir sur Tipik puisque Ofenbach c’est tout simplement le groupe français le plus streamé au monde.