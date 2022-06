Tipik needs you : Le morning recrute un.e stagiaire

Ce stage t'offrira une occasion unique de découvrir les métiers de la radio avec les animateurs du "Réveil de Djé" et de les assister dans leur émission.

Tu seras plongé en immersion dans le service média de la RTBF au sein de Tipik en radio. Tu auras à assister l’éditeur de la matinale de Tipik dans ses fonctions : la préparation des émissions, faire de la veille pour nourrir l’édito au quotidien, apporter des idées lors de brainstormings pour des émissions éditorialisées, pour des jingles et autres habillages.

Le but étant d’appréhender quelques aspects d’un métier lié au média et plus particulièrement à la radio.

Liste (non exhaustive) des tâches à réaliser dans le cadre de cette formation :

Contribuer au contenu de l'émission (séquences, jingles, …)

Contribuer à la gestion et à l'animation des réseaux sociaux de l'émission

Gestion du standard téléphonique (interactivité avec les auditeurs, préparation avant leur passage à l'antenne, ...)

Création de contenus visuels et/ou vidéo en lien avec les actions développées à l'antenne.

Intéressé.e ? Postule ici avant le 16 septembre.