Tipik Live : merci Charleroi pour cette édition de folie !

S’il y en a un qui a rempli l’Eden de Charleroi d’un arc-en-ciel de couleurs, de bonne humeur c’est Julien Granel. Quel show ! Selon ses dires, Charleroi était plus chaud que Liège, sa précédente date, et on le croit volontiers. Comme à son habitude, l’artiste coloré de la tête aux pieds, et ce n’est même pas une expression, a répandu sa joie de vivre hyper communicative. On se sent bien devant Julien Granel, pour preuve avec "Feel Good", le titre que vous entendez en ce moment sur Tipik en radio. Un artiste présent sur nos ondes depuis le début et qui nous le rend bien.