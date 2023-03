Tipik Live le 4 avril avec Pierre de Maere, Hyphen Hyphen, Rori, Suzane et Julien Granel !

Ce mardi 4 avril, on vous offre un Tipik Live, une soirée pleine de concerts exclusifs à l'Eden de Charleroi ! Pour gagner des places, rien de plus simple : il vous suffit d’écouter Tipik et de compléter le formulaire ci-dessous.

On vous a concocté une affiche d'exception ! Au programme, des concerts d’artistes 100% Tipik : Pierre de Maere, Rori, Suzane, Julien Granel et le groupe Hyphen Hyphen, qui clôturera cette soirée de folie. Vous aurez l’occasion de rencontrer également les animatrices et animateurs de la radio de Tipik qui seront à la fois sur scène et dans le public. Marco, du Réveil de Tipik et de Culture Club, animera la soirée. On n'attend plus que vous !