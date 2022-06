Le cadre était parfait pour elle: Charles a pris possession de La Nef, tout en puissance. Sa voix incomparable n’attendait qu’un lieu plein d’histoire et de spiritualité pour se déployer. Ce qui est à retenir, si ce n’est le public captivé par la performance de l’artiste, c’est la musique qui collait parfaitement au décor. Entre Miss You When You’re There, Riddle ou Wasted Time, Charles a marqué les esprits.