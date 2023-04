Tipik Live à Charleroi : compte-rendu, photos et aftermovie

S’il y en a un qui a rempli l’Eden de Charleroi d’un arc-en-ciel de bonne humeur c’est Julien Granel. Quel show ! C'est lui qui l'a dit : Charleroi était plus chaud que Liège, sa précédente date, et on le croit volontiers. Comme à son habitude, l’artiste coloré de la tête aux pieds, et ce n’est même pas une expression, a répandu sa joie de vivre hyper communicative. On se sent bien devant Julien Granel, à l'image de son "Feel Good" que vous entendez en ce moment sur Tipik en radio. Un artiste présent sur nos ondes depuis le début et qui nous le rend bien.