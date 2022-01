Tipik lance un appel à projets de podcast natif avec le Brussels Podcast Festival

Cette année encore, la RTBF lance un appel à projets de podcasts en collaboration avec le Brussels Podcast Festival !

Pour cette nouvelle édition, l’appel à projets s’adresse aux jeunes créateur.ice.s qui souhaitent raconter des histoires documentaires sonores inédites, originales, sur le web et dans les applications de podcasts, tout en s’adressant au public de Tipik (25-39 ans) de la RTBF. C’est l’originalité des récits choisis et de leur traitement, ainsi que le respect de la ligne éditoriale de la chaîne qui seront mis en avant dans les dossiers sélectionnés. Le but étant d’attirer et de maintenir l’attention sur ces sujets grâce à un récit dynamique, un ton léger et divertissant.

Genre & thématique

Le projet est une série de podcasts documentaires sur la thématique " Crimes du passé". Qui était l’empoisonneuse de Palerme du XVIIè siècle ? Quelle est l’histoire des voleurs de cadavres d’Edinburgh qui a fait frémir l’Écosse entre 1827 et 1828 ? Psychose à la Cour de louis XIV : la maîtresse du Roi a-t-elle tué ?*

Replongez l’auditeur dans les pages sombres de l’Histoire, avec un ancrage local et/ou sur la scène internationale. Derrière le crime se cache souvent des histoires aux rebondissements méconnus. L’objectif de ce podcast est d’informer tout ean divertissant : la série vise à se différencier des documentaires True Crime par une approche décontractée, en utilisant un langage moderne (par opposition aux époques racontées), et un univers léger. Surprenez-nous en proposant une approche hors du commun. Un point d’attention particulier sera porté au choix de l’incarnant.e et à l’originalité de la narration.

Format

Dix épisodes minimum, de 5 à 15 minutes environ, en fonction de l’histoire que l’équipe souhaite raconter et de la cohérence budgétaire, ainsi que la production graphique et les contenus de promotion sur le web et les réseaux sociaux.

Côté pratique

Vous retrouverez toutes les informations concernant les éléments du dossier, les caractéristiques des projets, les échéances et les critères de sélection des dossiers dans le cahier des charges, qui sera disponible sur cette page, à partir du 1er février 2022.