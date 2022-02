Tipik lance un appel à projets de podcast avec le Brussels Podcast Festival

Cette année encore, la RTBF lance un appel à projets de podcasts en collaboration avec le Brussels Podcast Festival ! Le projet est une série de podcasts documentaires sur la thématique "Crimes du passé".

Pour cette nouvelle édition, l’appel à projets s’adresse aux jeunes créateur.ice.s qui souhaitent raconter des histoires documentaires sonores inédites, originales, sur le web et dans les applications de podcasts, tout en s’adressant au public de Tipik (25-39 ans) de la RTBF. C’est l’originalité des récits choisis et de leur traitement, ainsi que le respect de la ligne éditoriale de la chaîne qui seront mis en avant dans les dossiers sélectionnés. Le but étant d’attirer et de maintenir l’attention sur ces sujets grâce à un récit dynamique, un ton léger et divertissant.