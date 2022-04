Tipik lance un appel à projets de podcast autour du thème « Gérer ses finances »

Genre & thématique

Comment fait-on pour gérer son argent quand on commence à gagner sa vie ? Comment faire un emprunt lorsque l’on commence à peine sa vie active ? Quelles sont les démarches et les réalités d’un jeune indépendant ? Ou encore quand et comment mettre de l’argent de côté pour sa pension ?*

Conçue comme une boîte à outils d’utilité publique, la série de podcasts natifs documentaires doit aider les millenials à appréhender les réalités économiques auxquelles ils font face.

Format

Dix épisodes minimum, de 5 à 15 minutes environ, en fonction de l’histoire que l’équipe souhaite raconter et de la cohérence budgétaire, ainsi que la production graphique et les contenus de promotion sur le web et les réseaux sociaux.