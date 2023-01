Tipik lance 1 appel à projets de série documentaire pour le web

Tu es un∙e jeune auteur∙e, réalisateur∙rice motivé∙e et inspiré∙e ? La RTBF lance un appel à projets de série documentaire pour son média TIPIK, qui vise à explorer les métiers du backstage et susciter des vocations. TIPIK recherche un projet original, rythmé, immersif, qui permette de suivre le quotidien de jeunes professionnel‧les passionné‧es par leur métier méconnu, qu’iels exercent dans un environnement pourtant bien connu aux yeux des 25-39 ans.

Quel est le point commun entre Pairi Daiza, Ikea et Dour ?

Ce sont des lieux familiers, bien connus du grand public. Bien connus, vraiment ? Et que découvrirait-on si l’on passait dans les coulisses ? Ne regardons pas seulement par le trou de la serrure, mais plongeons dans leurs dessous… Car derrière leur image et tout l’univers qu’ils suscitent dans l’inconscient collectif, ces lieux emploient un éventail de personnes dont les métiers sont, eux, méconnus. Pénétrons à l’intérieur de ces endroits populaires, et découvrons le quotidien de ses employé·es, comment iels s’organisent, quel rôle iels jouent dans le bon fonctionnement de l’enseigne, quel sont leurs enjeux, leurs défis quotidiens et leurs satisfactions…

Cette série offrira une immersion dans des environnements inédits et visuellement intéressants. Elle suivra une ou des professions qui prêtent à raconter de bonnes histoires, susciter des intrigues, et éveiller la curiosité.

Ensuite, ces fonctions s’exercent dans un milieu ‘concernant’, qui permette également de poser des questions, d’ouvrir une discussion.

Enfin, le projet permettra non seulement d’explorer ces métiers, mais aussi de susciter des vocations auprès des Jeunes Adultes.

Côté pratique :

Trois projets seront présélectionnés et recevront une enveloppe de développement. Dans un deuxième temps, un seul projet parmi les trois sera sélectionné pour une production complète de la série.

Les dossiers sont à renvoyer avant le lundi 27 février à midi (12h) via le formulaire ci-dessous.