Tipik Horror : votre podcast Halloween sur les traces d’Arduinna, la déesse badass de l'Ardenne

Ce n’est pas la première fois qu’elle prête sa voix pour un podcast, vous l’avez certainement entendue dans un autre podcast d’horreur RTBF : Dracula. La comédienne s’est également démarquée sur le petit écran dans des séries belges : Chez Nadette (dirigée par Thierry De Coster) et Le Trou (réalisée par Benjamin Viré). Elle a également brillé sur le grand écran dans Qui Vive (2019) pour lequel elle remportera plusieurs prix d’interprétation, notamment au Court en Dit Long.

Félix est quant à lui interprété par Baptiste Moulart. Diplômé de l’IAD et artiste au sen du Collectif Illicium, il connait sa première expérience au cinéma en partageant l’affiche avec Thierry Lhermitte dans Sans rancunes ! (2008). Il est également apparu dans des courts-métrages (dont Délivre-moi d’Antoine Duquesne) mais aussi dans des séries (Dead Line 25/5) ainsi que dans des longs-métrages (I am NOT from Barcelone). Il recevra d’ailleurs le prix du meilleur acteur au SR Socially Relevant Film Festival de New York pour le rôle principal dans I am NOT from Barcelone.