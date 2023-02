Tipik fête la Saint-Valentin et vous offre des expériences insolites et romantiques : découvrez-les

Nutchel est une expérience unique en tourisme que vous ne trouverez nulle part ailleurs en Europe. Fondée en 2018, le groupe cherche à participer au bonheur de leurs clients en leur offrant la possibilité de se créer des souvenirs précieux qu’ils n’oublieront jamais.

Ils sont persuadés que pour votre bien-être, il est essentiel de savoir garder un équilibre entre la vie moderne et un peu de repos et de détente. Nous avons besoin de pouvoir changer d’air de temps en temps, nous déconnecter de la routine du quotidien et prendre du temps pour nous recentrer sur nous-mêmes et sur nos proches. Nous devons chérir chaque moment et chaque petite chose autour de nous, revenir à l’essentiel et découvrir ce qui est vraiment important pour être heureux.

Situées dans des régions verdoyantes riches d’un patrimoine unique et de découvertes, nos jolies maisonnettes s’intègrent parfaitement dans la nature qui les entoure. Un séjour chez Nutchel est une réelle expérience hygge : créez de la lumière avec des lampes à huile et des bougies, allumez le poêle à bois pour vous réchauffer et terminez ce livre que vous avez toujours voulu lire face à la nature grâce à la baie vitrée de votre cabane. Détendez-vous et profitez du calme environnant.

À gagner : 2 nuitées pour deux personnes en semaine, hors vacances scolaires et jours fériés.