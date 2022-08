Tipik fête la journée mondiale du chien et gâte votre animal préféré

"Edgard & Cooper c’est une nourriture pour chiens et chats naturellement savoureuse et nutritive, délicieusement simple, bonne pour eux, et bien pour vous et pour l’environnement.

Manger est l’une des joies simples de la vie, alors pourquoi compliquer les choses ? Contrairement à la plupart des marques d’aliments pour animaux, nous traitons avec respect les ingrédients que nous offre la nature, et fabriquons une nourriture naturellement saine et pleine de saveur. Nous fabriquons nos croquettes à base de viande & de poisson frais, avec des abats nutritifs et des ingrédients naturels sont aussi bons que sains. Nos recettes sont bourrées de fruits, légumes, baies et herbes – et de toutes les vitamines & les minéraux dont votre ami poilu a besoin pour vivre heureux et en bonne santé. P.S. Saviez-vous que notre nourriture est si fraîche et savoureuse que nos fondateurs goûtent toujours les croquettes pour en vérifier la qualité ?