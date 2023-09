Tipik Explicit : Scooter Braun, le manager controversé, lâché par ses plus grosses stars

Scooter Braun est l’un des managers les plus importants de l’industrie musicale. C’est lui qui a découvert Justin Bieber et qui s’occupe de Martin Garrix, Psy ou encore Kanye West. Mais depuis peu, l’entrepreneur américain est dans la tourmente : plusieurs de ses plus grosses stars, telles qu’Ariana Grande, Demi Lovato ou encore J-Balvin ont cessé toute collaboration avec lui. Et ce serait loin d’être fini.

Dans ce Tipik Explicit, Marie Frankinet décortique les raisons qui auraient pu pousser ces stars à quitter Scooter Braun. Elle évoque notamment ses conflits avec Taylor Swift. En 2019, il a racheté les masters de ses six premiers albums puis les a vendus pour 300 millions de dollars à un fonds d’investissement, le tout sans son accord. Depuis, la chanteuse réenregistre toute sa discographie pour se réapproprier ses œuvres. Et selon ses dires, il aurait fait bien pire. Mais pourquoi les stars se réveillent-elles seulement maintenant ? Marie tente de trouver des explications.